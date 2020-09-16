MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı Duygu kazandı

Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'te dokunulmazlık oyunları oynandı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Duygu oldu.

Ekranların ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in 15 Eylül'de yayınlanan bölümü, müthiş mücadelelere sahne oldu.

Mehmet, Somer ve Danilo Şef'in istedikleri yemekleri en iyi yapan bir takım dokunulmazlığı kazanırken, oyunu kaybeden takımda haftanın ilk eleme adayları seçildi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin izleyici karşısına çıkan 55. son bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu eleme adayını belirledi.

Duygu, mavi takımda MasterChef 1. eleme adayı olarak Serhat'ın ismini söyledi.

Mavi takımda oy eşitliği sağlanmasından dolayı diğer eleme adayını takım kaptanı seçti. Mavi takım kaptanı olan Furkan, eleme adayı olarak Özgül'ün ismini verdi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KIRMIZI TAKIM KAZANDI

MasterChef Türkiye'de oynanan takım dokunulmazlığı oyununda, şefler kırmızı ve mavi takımdan sokak lezzetleri yapmasını istedi.

Arnavut ciğeri patates kızartmalı, nohutlu tavuk pilav, adana dürüm, maç köftesi, balık ekmek, sambali tatlısı, turşu suyu ve ayranın menüde olduğu gecede şefler yarışmacılara bir saat süre verdi.

Sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Gecenin en iyi menüsünü yaparak MasterChef haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI DUYGU KAZANDI

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

Şeflerin karşısında hünerlerini göstererek eleme potasına girmemek için çaba gösteren kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyununda Mehmet şefin imza tabağını hazırladı.

Hors D’oeuvres tabağını hazırlamak için kırmızı takımda öne çıkan isimler Duygu, Furkan, Serhat, Esra oldu.

Gecenin dördüncüsü Furkan, üçüncüsü ise Serhat oldu. Gecenin en iyi tabağını hazırlayarak, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Duygu oldu.

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı Duygu kazandı VİDEO

