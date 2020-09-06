Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in son bölümünde, bireysel dokunulmazlık oyunu oyanandı. Oyun sonucunda kazanan Emir oldu.

Ekranların vazgeçilmez programı MasterChef'te heyecanlı bir gece daha geride kaldı.

Takım ve bireysel dokunulmazlık oyunlarının sonucunda kazananlar belli oldu.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU MAVİ TAKIM KAZANDI

MasterChef'te bu akşam takım oyununda yarışmacılardan Yeşilçam'ın yıldızları arasında yer alan Oya Başar, Selda Alkor, Erhan Yazıcıoğlu ve Serdar Gökhan için bir menü çıkarmaları istendi.

Yeşilçam'ın yıldızları tadına baktıkları yemekleri oylayarak bugünkü oyunu kazananı belirledi. Oyunu Mavi takım büyük bir üstünlükle kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI EMİR KAZANDI

MasterChef'te bu akşam Kırmızı takım dokunulmazlık için mücadele etti. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan mantarın ana aktör olduğu yaratıcı ve lezzetli tabakları çıkarmaları istendi.

Gülşah, Emir, Eray en iyi tabakları çıkaran 3 yarışmacı oldu. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Emir oldu.

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı Emir kazandı VİDEO



MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlığı kazanan Emir, beşinci eleme adayı olarak Gülşah'ın ismini verdi. Takım oylamasında ise altıncı eleme adayı Eray olarak belirlendi.

Haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan Barbaros haftanın üçüncü eleme adayı olarak Berker'i gösterdi. 4. eleme adayı da Mavi takımın kendi içerisinde yaptığı oylama sonucunda Ebru olarak belirlendi.

Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan Eray, eleme potasına ise Özgül'ü soktu. Duygu ise takım oylaması sonucunda ikinci eleme adayı oldu.