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    MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı Eray kazandı

    Tv8'in beğeniyle takip edilen programı MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan isim Eray oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 05:18
    • Güncelleme : 02.09.2020 - 05:18
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    MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı Eray kazandı

    İzleyenleri ekranlara kilitleyen yarışma MasterChef'in 1 Eylül'de yayınlanan bölğmünde ilk olarak kırmızı ve mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu oynandı.

    Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı ve kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

    BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI ERAY KAZANDI

    Danilo Şef, bireysel dokunulmazlık turunda yapılacak yemeği kuzu incik olarak açıkladı.

    Bireysel dokunulmazlıkta Uğur, Gülşah, Emir ve Eray yarıştı. 4 isim arasından bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray oldu.

    MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı Eray kazandı VİDEO

    MasterChef te bireysel dokunulmazlığı Eray kazandı #1

    HAFTANIN İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

    Kırmızı takım kaptanı Eray’ın bireysel dokunulmazlığı kazanmasının ardından bir ismi haftanın ilk eleme adayı olarak belirledi. Bu isim yarışmayı takip edenlerin de tahmin ettiği gibi Özgül oldu.

    MasterChef te bireysel dokunulmazlığı Eray kazandı #2

    OYLAMADA 2. ELEME ADAYI BELİRLENDİ

    Gecenin sonunda kırmızı takımda yapılan oylamayla haftanın 2. eleme adayı belirlendi. Strateji üzerine oylarını kullanan yarışmacılar haftanın ikinci eleme adayı olarak Duygu‘yu seçti.

    MasterChef te bireysel dokunulmazlığı Eray kazandı #3

     

     

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