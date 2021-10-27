MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim...

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim...

MasterChef yarışması dün renkli bir bölümle seyircisinin karşısına çıkarken, yarışmada dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu. Peki, MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef yarışmasının dün yayınlanan yeni bölümünde, kırmızı ve takım yarışmacıları kıran kırana bir mücadele sergiledi.

İki takım yarışmacıları eleme potasına düşmemek ve takım dokunulmazlığı almak için, hünerlerini sergiledi.

Takımların nefes kesen mücadelesi seyircileri heyecanlandırırken, takım dokunulmazlığını kırmızılar kazandı.

Bunun üzerine mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden tezgah başına geçti.

Mavi takım yarışmacılarının bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, dokunulmazlık alan yarışmacı belli oldu.

Peki, MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Safanur, dokunulmazlığı kazandı ve üçüncü kez bireysel dokunulmazlığı elde etmiş oldu.

3. kez dokunulmazlığı kazanan Safanur, potaya Araz'ı gönderdi. Konseyde kalan beş yarışmacı için oylama yapıldı.

Oylama sonucunda adı en çok yazılan Hasan, haftanın ikinci eleme adayı oldu.