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    MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı Serhat kazandı

    Programın 33. bölümünde İki takım dokunulmazlık oyununa çıktılar. Mavi ve kırmızı takım bir menü çıkardılar. Oyun sonunda bireysel dokunulmazlık, kazanan takım ve eleme adayları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2020 - 03:29
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    MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı Serhat kazandı

    Tv8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef'te bu akşam dokunulmazlık oyunu Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleşti. İki takım kıyasıya bir mücadele verdi. Günün sonunda bir takım yarışmanın galibi oldu.

    MastercChef'te iki takım bir menü çıkardı ve daha sonra tadım yapıldı.

    Oylar kullanıldı ve Danilo Şef tek tek oyları açıkladı.

    Bu yarışmada gülen taraf ise Mavi takım oldu. Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu için yarıştı.

    Eleme adayı ise gecenin sonunda belli oldu.

    MasterChef te bireysel dokunulmazlığı Serhat kazandı #1

    BİREYSEL DOKUNULMAZLIK SERHAT'IN

    Bu akşamki oyunu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Yaratıcılığa dayanan oyunun galibi Serhat oldu.

    MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı Serhat kazandı VİDEO

    MasterChef te bireysel dokunulmazlığı Serhat kazandı #2

    ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

    Bu hafta yapılan yarışmalar sonrası eleme adayları, Celal, Esra, Eray ve Sedat oldu. Bu akşam Serhat elenmesi için Ayyüce'nin ismini söyledi. Eleme adayı olan 6. isim ise Duygu oldu.

    MasterChef te bireysel dokunulmazlığı Serhat kazandı #3

    MasterChef te bireysel dokunulmazlığı Serhat kazandı #4

     

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