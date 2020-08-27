Tv8'in en sevilen programı MasterChef'in yeni bölümünde, kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanınca mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlık oyununu Duygu kazandı.

Ekranların beğeniyle takip edilen programı MasterChef'in son bölümünde eleme oyunları oyanadı.

MasterChef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kendi seçtikleri malzemelerle yemek yaptı. Mutfakta zamanlar yarışan yarışmacılar şeflerin karşısında tam not almaya çalıştı.

Verilen sürenin ardından şefler 5 tabağı da değerlendirdi. Tadım bölümünün ardından kırmızı takım dokunulmazlık oyununu 3-2 kazandı.

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığın sahibi Duygu oldu VİDEO



BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU DUYGU KAZANDI

Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından, mavi takım yarışmacıları bir kez daha mutfağa girdi. Yarışmacılar kendilerine verilen süre içerisinde Mehmet Şef’in imza yemeği olan zorlu Rozbif yemeğini yapmaya çalıştı.

Sürenin ardından şefler mavi takımın yemeklerinin tadına baktı ve bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Duygu oldu. Duygu geçtiğimiz hafta da bireysel dokunulmazlığı kazanan isim olmuştu.

Böylece Duygu 2 kez dokunulmazlığı kazanarak rakiplerinden bir adım öne çıktı.