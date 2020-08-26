Tv8 kanalının sevilen programı MasterChef'in son bölümünde takım oyununu kaybeden mavi takımda, bireysel dokunulmazlık oyunu sonucunda kazanan oyuncu Gülşah oldu.

İzleyicileri ekran karşısına kilitleyen Tv8 ekranınlarındaki MasterChef programının son bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununda yapılacak yemek, Danilo şefin imza yemeği oldu.

Bu yemek için yarışmacılara verilen süre 40 dakika idi. Sekiz yarışmacı, Danilo şefin tabağına en yakın şekilde yemeği hazırlamak için kolları sıvadı.

Süre sonunda yapılan değerlendirme ile bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli oldu.





BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ GÜLŞAH

MasterChef Türkiye 2020'de yeni sezonun heyecanı ikinci hafta ile devam ediyor. Yeni haftada yapılan dokunulmazlık oyunu sonrasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçildi.

Bu oyunda Mavi takım yarışmacıları, en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Verilen süre içinde şeflerin oybirliği ile verdiği karar sonrasında Gülşah, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

Bu şekilde dokunulmazlığı kazanan Gülşah, takım arkadaşları arasından bir eleme adayı seçmek zorunda.

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığın sahibi Gülşah oldu VİDEO

