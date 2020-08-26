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- MasterChef'te bireysel dokunulmazlığın sahibi Gülşah oldu
MasterChef'te bireysel dokunulmazlığın sahibi Gülşah oldu
- Haber Merkezi
- 26.08.2020 - 04:54
İzleyicileri ekran karşısına kilitleyen Tv8 ekranınlarındaki MasterChef programının son bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.
MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununda yapılacak yemek, Danilo şefin imza yemeği oldu.
Bu yemek için yarışmacılara verilen süre 40 dakika idi. Sekiz yarışmacı, Danilo şefin tabağına en yakın şekilde yemeği hazırlamak için kolları sıvadı.
Süre sonunda yapılan değerlendirme ile bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ GÜLŞAH
MasterChef Türkiye 2020'de yeni sezonun heyecanı ikinci hafta ile devam ediyor. Yeni haftada yapılan dokunulmazlık oyunu sonrasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçildi.
Bu oyunda Mavi takım yarışmacıları, en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Verilen süre içinde şeflerin oybirliği ile verdiği karar sonrasında Gülşah, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.
Bu şekilde dokunulmazlığı kazanan Gülşah, takım arkadaşları arasından bir eleme adayı seçmek zorunda.
MasterChef'te bireysel dokunulmazlığın sahibi Gülşah oldu VİDEO