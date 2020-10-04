Tv8'in beğeniyle takip edilen programı MasterChef'in yayınlanan son bölümünde izleyiciler, yine kıyasıya mücadelelere tanık oldular.

Ekranların ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in 3 Ekim'de yayınlanan yeni bölümü yine çok heyecanlı geçti.

İki takımın da kıyasıya mücadelesiyle dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunları oynanırken, haftanın son eleme adayları da belli oldu.

DOKUNULMAZLIĞI KIRMIZI TAKIM KAZANDI

Mavi ve Kırmızı takımlar arasında Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüriliğinde yapılması istenen menüyü yemek bazında yapılan değerlendirme ile kırmızı takım kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ ÖZGÜL

Dokunulmazlık oyununda kırmızı takım karşısında başarısız olan mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Mehmet, Danilo, Somer şeflerin fırın yemeği olarak istedikleri bir yemeği yapmalarının istendiği bireysel dokunulmazlık oyunu sona erdi ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Özgül oldu.

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığın sahibi Özgül VİDEO

HAFTANIN SON ELEME ADAYLARI

Öte yandan bireysel dokunulmazlığı kazanan Özgül, yarışmanın kuralları gereği kendi takımından bir kişiyi yarın ki eleme gecesi için eleme potasına soktu ve Eray eleme adayı oldu.

Takım içerisinde yapılan oylamayla da en fazla eleme oyunu alan Sefa haftanın son eleme adayı oldu.



