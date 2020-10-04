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- MasterChef'te bireysel dokunulmazlığın sahibi Özgül
MasterChef'te bireysel dokunulmazlığın sahibi Özgül
- Haber Merkezi
- 04.10.2020 - 03:09
Ekranların ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in 3 Ekim'de yayınlanan yeni bölümü yine çok heyecanlı geçti.
İki takımın da kıyasıya mücadelesiyle dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunları oynanırken, haftanın son eleme adayları da belli oldu.
DOKUNULMAZLIĞI KIRMIZI TAKIM KAZANDI
Mavi ve Kırmızı takımlar arasında Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüriliğinde yapılması istenen menüyü yemek bazında yapılan değerlendirme ile kırmızı takım kazandı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ ÖZGÜL
Dokunulmazlık oyununda kırmızı takım karşısında başarısız olan mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.
Mehmet, Danilo, Somer şeflerin fırın yemeği olarak istedikleri bir yemeği yapmalarının istendiği bireysel dokunulmazlık oyunu sona erdi ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Özgül oldu.
MasterChef'te bireysel dokunulmazlığın sahibi Özgül VİDEO
HAFTANIN SON ELEME ADAYLARI
Öte yandan bireysel dokunulmazlığı kazanan Özgül, yarışmanın kuralları gereği kendi takımından bir kişiyi yarın ki eleme gecesi için eleme potasına soktu ve Eray eleme adayı oldu.
Takım içerisinde yapılan oylamayla da en fazla eleme oyunu alan Sefa haftanın son eleme adayı oldu.