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- MasterChef'te bireysel donulmazlığı Barbaros kazandı
MasterChef'te bireysel donulmazlığı Barbaros kazandı
- Haber Merkezi
- 03.09.2020 - 03:46
- Güncelleme : 03.09.2020 - 03:46
Ekranların beğeniyle takip edilen programı MasterChef'in 2 Eylül'de yayınlanan son bölümünde dokulmazlık oyunları oynandı.
Oynanan dokulmazlık oyunları sonucunda kaybede takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KIRMIZI TAKIM KAZANDI
Çölyak hastaları için özel menünün hazırlandığı gecede, yarışmacılar mutfakta zorlu anlar yaşadı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı bölümde, MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
Uzun süre sonra kırmızı takım dokunulmazlığı alırken, mavi takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK BARBAROS'UN OLDU
Takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Yarışmacılar Uzak Doğu mutfağının sevilen yemeklerinden olan Tom Yum çorbası yapmasını istedi.
Şeflerin tadım bölümünün ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Barbaros oldu.
MasterChef'te bireysel donulmazlığı Barbaros kazandı VİDEO