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    MasterChef'te bireysel donulmazlığı Barbaros kazandı

    Tv8 ekranlarının sevilen programı MasterChef'in son bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Oyun sonucunda kazanan Barbaros oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 03:46
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 03:46
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    MasterChef'te bireysel donulmazlığı Barbaros kazandı

    Ekranların beğeniyle takip edilen programı MasterChef'in 2 Eylül'de yayınlanan son bölümünde dokulmazlık oyunları oynandı.

    Oynanan dokulmazlık oyunları sonucunda kaybede takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

    DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KIRMIZI TAKIM KAZANDI

    Çölyak hastaları için özel menünün hazırlandığı gecede, yarışmacılar mutfakta zorlu anlar yaşadı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı bölümde, MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

    Uzun süre sonra kırmızı takım dokunulmazlığı alırken, mavi takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

    MasterChef te bireysel donulmazlığı Barbaros kazandı #1

    MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK BARBAROS'UN OLDU

    Takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi.  Yarışmacılar Uzak Doğu mutfağının sevilen yemeklerinden olan Tom Yum çorbası yapmasını istedi.

    Şeflerin tadım bölümünün ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Barbaros oldu.

    MasterChef'te bireysel donulmazlığı Barbaros kazandı VİDEO

    MasterChef te bireysel donulmazlığı Barbaros kazandı #2

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