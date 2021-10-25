MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef'te veda gecesi!

MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef'te veda gecesi!

MasterChef yarışmasının dün ekrana gelen yeni bölümünde eleme potasına giden isimler, günü birinci tamamlamak için mücadele etti. Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi?

MasterChef Türkiye yarışması eğlenceli bölümleriyle, TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Keyifli anların yaşandığı yarışmada bazı yarışmacıları dokunulmazlık alırken bazıları ise eleme potasına gidiyor.

Dokunulmazlık alan yarışmacılar bir hafta daha yarışmada kalmayı garantilerken, eleme potasına giden yarışmacılar kurtulmanın hesabını yapıyor.

Şeflerin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar, dün eleme heyecanı yaşadı.

Elemeye giden isimler geceyi kurtarmak için uğraşırken, sona kalan üç isim adının söylenmemesi için ter döktü.

Yarışma bu heyecanlı anlara sahne olurken, kaçıranlarsa, "MasterChef'te bu hafta kim elendi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte MasterChef Türkiye'den ayrılan yarışmacı...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Rabia, Dilara, Hasan, Emre, Sergen ve Pelin şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmak için mücadele verdi.

Eleme turunun ikinci etabına kalan Rabia, Pelin ve Emre İSE Somer Şef’in özel tarifi olan Kadayıf Karides yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

Şeflerin yaptığı tadımın ardından bu 3 kişi arasında en az başarılı tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Böylelikle MasterChef’te bu haftanın elenen ismi Rabia oldu.