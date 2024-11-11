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Haber Merkezi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'ye bir isim daha veda etti.

14. haftada eleme potasına dahil olan Eda, Nigar, Kaan ve Semih, iki turdan oluşan eleme gecesinde kıyasıya rekabet etti.

Yarışmacılardan ilk etapta 'kuru domates' ile yaratıcılık yapmaları istendi.

TABAKTA KASNAĞI UNUTUNCA OLANLAR OLDU

Son dörde kalan isimlerden biri olan Nigar, eleme gecesinin ilk turunda tabağında kasnak unuttu.

Şeflerin ve yarışma arkadaşlarının uyarısını duymayan Nigar'ın tabağı, değerlendirilmeye alınmadı.

Bu nedenle Nigar, ilk turda 0 puan alarak arkadaşlarının puan olarak arkasında kaldı.

NİGAR VEDA ETTİ

Yarışmacıların ilk turda oylarını almalarının ardından ikinci tura geçildi.

İkinci turda 10 Kasım'ın anlam ve önemine özel üç şefin birlikte hazırladığı sonsuzluk tabağı yapıldı.

Gecenin sonunda en düşük puanın sahibi olan Nigar, yarışmaya veda etti.