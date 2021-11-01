MasterChef'te büyük kriz: O isim programı bırakıyor!

MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında maaş krizi çıktığı ve Sivrioğlu'nun programdan ayrılacağı iddia edildi. İddialar, MasterChef seyircisini hayal kırıklığına uğrattı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması, reyting sıralamasındaki yerini ve başarısını koruyor.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı yarışma, her gün farklı bir bölümle ekrana geliyor.

Yeni ve eğlenceli bölümlerin seyirciyle buluştuğu yarışmada, birbirinden yetenekli yarışmacılar ise birincilik için mücadele ediyor.

Bir kişinin büyük ödülü kazanarak hayallerine ulaştığı yarışmada, jüriler arasında kriz olduğu iddia edildi.

Ortaya atılan iddialar seyirciyi üzerken, konuşulanlarla ilgili Acun Medya'dan net ve resmi bir açıklama gelmedi.

Bu sene yine ilgiyle izlenen ve devam eden yarışmanın jüri koltuğunun gelecek sene değişeceği yine iddialar arasında...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KRİZ

Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusu nedeniyle tartıştığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre; Mehmet Şef, muhasebenin kapısına dayandı ve kendisinin Türk lirası üzerinden maaş alıp, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden üzerinden alması karşısında reti çekti.

Ata Benli'nin iddiasına göre; Somer Siviroğlu'nun son dönemdeki hal-hareket ve tutumu yapım tarafından hoş karşılanmıyor.

Bu gelişmelerin ardından Somer Sivrioğlu'nun MasterChef'ten ayrılacağı öne sürüldü. Ancak iddialar netlik kazanmadı.