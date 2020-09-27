Tv8'in ilgiyle takip edilen yemek programı MasterChef'in yeni bölümünde 6. haftanın son dokunulmazlık oyunu başlamadan önce iki takıma da moral veren Danilo Şef, iki takımla da selfie çekti.

Ekranların ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in 26 Eylül'de yayınlanan bölümünde kıyasıya mücadele yaşandı.

Eleme adaylarının belli olduğu bölümde, Dokunulmazlık oyunları oynandı.

6. haftanın son dokunulmazlık oyunu başlamadan önce Danilo Şef iki takıma da moral verdi. İtalyan şef yarışma başlamadan önce iki takımla da selfie çekti.

MasterChef'te Danilo Şef, iki takımla selfie çekti VİDEO



ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayları belli oldu. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı alan Furkan ilk eleme adayı olarak Barbaros'un ismini verdi.

Mavi takımda daha sonra oylama yapıldı. Yarışmacıların verdikleri oylamalar ile MasterChef 6. eleme adayı Celal oldu.

MasterChef Türkiye'de Eray, Ayyüce, Özgül ve Esra diğer eleme adayları olmuştu.

DOKUNULMAZLIĞI KIRMIZI TAKIM KAZANDI

Haftanın son dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de yarışmacılar e Eyüp'teki Mihrişah Valide Sultan İmarethanesine konuk oldu. yedi özel konuğunu ağırlayan Mavi takım ile Kırmızı takım şeflerin istediği 6 çeşit yemeği en iyi şekilde hazırlamak için mücadele verdi.

1 saatlik sürenin ardından konuklar yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Oylamanın ardından şefler MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım olarak kırmızı takımı duyurdu.

22-13 oy dağılımı ile kırmızı takım dokunulmazlığı kazanırken, bireysel dokunulmazlık oyunu için mavi takım yeniden mutfağa girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI FURKAN KAZANDI

Bireysel dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, bu kez bireysel dokunulmazlık için mücadele verdi. Şefler bireysel dokunulmazlık oyununda 40 dakikalık süre içinde yarışmacılardan yaratıcı bir yemek yapmasını istedi.

Verilen sürenin ardından Danilo, Somer ve Mehmet şef mavi takımın yemeklerinin tadına bakarak değerlendirmede bulundu.

Bamya ana ürün olan en iyi yaratıcı yemeği yaparak bireysel dokunulmazlığı alan isim Furkan oldu.