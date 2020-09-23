Tv8'in sevilen yarışması MasterChef'te mavi takımın yaptığı balık yemeğinde kılçık çıktı.

Ekranların ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in 22 Eylül'de yayınlanan bölümünde, mavi takım büyük bir talihsizlik yaşadı.

6. haftanın ilk dokunulmazlık oyununda takımlar salaş balıkçı yemekleri yaptı.

YEMEKTEN KILÇIK ÇIKTI

Şefler tadım yaparken mavi takım büyük bir şanssızlık yaşadı.

Celal ve Barbaros'un yaptıkları yemekten balık kılçığı çıkınca Barbaros kelimenin tam anlamıyla yıkıldı

MasterChef'te Danilo Şef, tadım yaparken balıktan kılçık çıktı VİDEO



ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Yapılan kaptanlık oyunu sonucunda şekillenen mavi ve kırmızı takımlar arasında ilk oyun oynandı.

Yapılan ilk dokunulmazlık oyununda mavi takıma karşı kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele etti.

Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in seçtiği tabağı kırmızı takım içerisinde en başarılı yapan EMİR bireysel dokunulmazlığı kazanarak ilk eleme adayını seçme hakkına sahip oldu.

Böylelikle bireysel dokunulmazlık sahibi Emir, tercihini ÖZGÜL'den yana kullanarak ilk eleme adayını belirledi.

Sonrasında kırmızı takım kendi içerisinde ikinci eleme adayını belirlemek üzere oylama yapmaya başladı.

Kırmızı takımın oylama sürecinin sonunda en fazla eleme oyu alan ESRA, ikinci eleme adayı oldu.