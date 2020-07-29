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- MasterChef'te Danilo Şef'in Çiçek Abbas repliği güldürdü
MasterChef'te Danilo Şef'in Çiçek Abbas repliği güldürdü
Danilo Zanna, Çilemse çekerim, kaderimse gülerim repliğini yanlış söylemesi yarışmacıyı şaşırttı diğer şefleri kahkaha attırdı.
- Haber Merkezi
- 29.07.2020 - 23:14
TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef programında eğlenceli anlar yaşandı.
Türkiye'nin en sempatik şefleri arasında gösterilen Danilo Zanna Çiçek Abbas filminden bir repliği söylerken karıştırdı.
"KADERİMSE GÜLERİM, CHURROS'SA YERİM.."
'Çilemse çekerim, kaderimse gülerim' repliğini değiştirip, 'Kaderimse gülerim, Churros'sa yerim' demeye çalışan Danilo Şef'in ne dediğini anlayamayan şefler bu anlarda uzun süre gülüştü.
MasterChef'te Danilo Şef'in Çiçek Abbas repliği güldürdü