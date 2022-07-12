MasterChef'te darbe! Gülistan öyle bir ifşalandı ki...'Masumiyetine kandık'

MasterChef'te gündem olan Gülistan Şalk isimli yarışmacının söyledikleri, bir Twitter kullanıcısı tarafından yalanlandı.

TV8 ekranlarında MasterChef 2022 macerası başladı.

Şef önlüğünü kazanmak için eleme turlarında ter döken yarışmacılar, zaman zaman açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Yarışmanın birkaç bölüm öncesinde beyaz önlüğü almak için yarışan Gülistan Şalk ile Mehmet Şef’in diyaloğu herkesi şaşkına çevirmişti.

“Sosyal medya ve telefon kullanmıyorum, kimseyle iletişim kurmuyorum” diyen yarışmacıyı Twitter’de yakın bir arkadaşı olduğunu iddia eden kişi ifşa etti.

Atılan tweetler sonrası “Gülistan Şalk yalan mı söylüyor” sorusu akıllara geldi.

Gülistan’ı tanıdığını belirten kişi sosyal medyadan paylaştığı tweetlerle yarışmacının yalan söylediğinin altını çizdi.

"Kandırıyor"

Gülistan’ın tüm bunları dikkat çekmek ve reyting için yaptığını belirten kullanıcı bir tweetinde “Daha fazla insanları kandırmana, duygularıyla oynamana göz yummayacağım. Benim üstümden yalanlarla yeterince reyting kastın ama olay benden de çıktı artık. Bunca insana yalan söylemeye utanmıyor musun hem de kanıtlanması çok basitken?” ifadelerini kullandı.

Söz konusu kişi Gülistan’ın kendisine MasterChef’te ne giyeceğine dair görüntüler yolladığını iddia etti ve Gülistan Şalk’ın ayna önündeki selfie çektiği bir pozunu da paylaştı.

İşte o iddialar...