MasterChef'te dev ödül! Tam 100 bin TL kazandı! İşte MasterChef'te büyük ödülü kazanan o isim.. MasterChef Türkiye All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Büyük ödülün 100 bin TL olduğu bölümde ödülü kazanan isim merak uyandırdı. İşte detaylar..

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef All Star izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Siviroğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı.

Büyük ödülün 100.000 TL olduğu gecede mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya bir mücadele verdi.

ki etaptan oluşan ödül oyununun ilk etabında, yarışmacılara eski sezonlardan video görüntülerle sorular soruldu. Bu etapta en çok doğru cevabı veren kırmızı takım ikinci etap olan yaratıcılık oyununu kalmayı başardı.

İkinci etapta tezgah başına geçen yarışmacılardan levrek ve soya filizi ili yaratıcı bir tabak çıkarmaları istendi. Bu etapta en iyi tabağı çıkaran isim büyük ödülün sahini oldu.

MasterChef Türkiye All Star'da 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim kırmızı takım kaptanı Eray oldu.