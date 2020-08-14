Programın yayınlanan son bölümünde, duygusal anlar yaşandı.

Tv8 de yayınlanan MasterChef yarışmasının son bölümünde, vişneli köfte yaparak ana kadroya girmeye çalışan yarışmacılar, tüm yeteneklerini gösterirken yarışmada bir ilk yaşandı.

Jüri üyelerinin istedği köfteyi yeteri kadar iyi yapamayan MasterChef Dilara Türüt, ikinci tura kalamayınca yarışmadan çekilmek istediğini söyledi.

Bu açıklamanın ardından yarışmacılar ve şefler şok oldu.

"KURTLAR SOFRASI BURASI"

Mutfak bilgisinin yarışmaya yetmediğini ve yeniden hazırlanıp gelmek istediğini belirten Dilara "Şefim ben daha fazla devam etmek istemiyorum. Ben bu meslekte ilerlemek istiyorum ama kendi adımı daha da fazla düşürmeden, sizin de izniniz olursa devam etmek istemiyorum.

Kurtlar sofrası burası. Hem mutfak bilgim, hem de duygusal olarak kendimi geliştirip öyle gelmek gerekiyormuş.

Kendimi daha iyi geliştirip, daha sonra tekrar karşınıza çıkacağım" dedi.

Dilara'nın ayrılmak istemesinin üzerine stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

Dilara konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Şef Mehmet Yalçınkaya ise, "Normalde biz kesinlikle buna müsade etmeyiz, bizim kurallarımız var. Ama eleme turlarında olduğumuz için senin tercihin. Önünde uzun bir yol var" dedi.

MasterChef'te Dilara Türüt yarışmadan ayrıldı VİDEO











FİNAL TURUNA KALAN 6 İSİM

Celal Sarıgül

Ebru Has

Eray Aksungur

Arem Yüce

Kayhan Özekin

Gülşah Suna