Dolar
7.3355
-0.0735%
Euro
8.6811
0.0345%
Altın
1956.09
0.1197%
Borsa
1100.26
0%
G. Altın
462.575
0.3386%
Bitcoin
86160.51
1.207%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    MasterChef'te Dilara Türüt yarışmadan ayrıldı

    Programın yayınlanan son bölümünde, duygusal anlar yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 03:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef'te Dilara Türüt yarışmadan ayrıldı

    Tv8 de yayınlanan MasterChef yarışmasının son bölümünde, vişneli köfte yaparak ana kadroya girmeye çalışan yarışmacılar, tüm yeteneklerini gösterirken yarışmada bir ilk yaşandı.

    Jüri üyelerinin istedği köfteyi yeteri kadar iyi yapamayan MasterChef Dilara Türüt, ikinci tura kalamayınca yarışmadan çekilmek istediğini söyledi.

    Bu açıklamanın ardından yarışmacılar ve şefler şok oldu.

    MasterChef te Dilara Türüt yarışmadan ayrıldı #1

    "KURTLAR SOFRASI BURASI"

    Mutfak bilgisinin yarışmaya yetmediğini ve yeniden hazırlanıp gelmek istediğini belirten Dilara "Şefim ben daha fazla devam etmek istemiyorum. Ben bu meslekte ilerlemek istiyorum ama kendi adımı daha da fazla düşürmeden, sizin de izniniz olursa devam etmek istemiyorum.

    Kurtlar sofrası burası. Hem mutfak bilgim, hem de duygusal olarak kendimi geliştirip öyle gelmek gerekiyormuş.

    Kendimi daha iyi geliştirip, daha sonra tekrar karşınıza çıkacağım" dedi.

    Dilara'nın ayrılmak istemesinin üzerine stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

    Dilara konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

    Şef Mehmet Yalçınkaya ise, "Normalde biz kesinlikle buna müsade etmeyiz, bizim kurallarımız var. Ama eleme turlarında olduğumuz için senin tercihin. Önünde uzun bir yol var" dedi.

    MasterChef'te Dilara Türüt yarışmadan ayrıldı VİDEO


    MasterChef te Dilara Türüt yarışmadan ayrıldı #2

    FİNAL TURUNA KALAN 6 İSİM

    Celal Sarıgül

    Ebru Has

    Eray Aksungur

    Arem Yüce

    Kayhan Özekin

    Gülşah Suna

    MasterChef te Dilara Türüt yarışmadan ayrıldı #3

    Görüş Bildir