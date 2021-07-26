Yemek mücadelesinde aşırı terleyen yarışmacıyı pür dikkat izleyen Mehmet Şef, kamera kayıtlarından teri görünce yarışmacıyı diskalifiye etti.

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarında yerini alan MasterChef Türkiye, yeni bölümleri ile devam ediyor.

Üçlü düelloların başladığı yarışmada talihsiz bir diskalifiye yaşandı.

TERİ HAMURA KARIŞTI

Yarışmada şeflerin istediği erişteyi yapmak için hamur yoğuran genç yarışmacı Oktay Uğur, yarışma heyecanı ve stüdyodaki spotlar nedeniyle terledi. Yarışmacının teri ise o esnada yoğurduğu hamura aktı.

MasterChef'te diskalifiye: Teri hamura damladı ViDEO

MEHMET ŞEF'İN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Yarışmacının aşırı terlemesinden şüphelenen Mehmet Yalçınkaya ise kamera kayıtlarını inceledi. Bu konuda sık sık Oktay Uğur'u uyaran dikkatli şef, yarışmacının ter damlalarının iki defa hamura aktığını fark etti.

DİSKALİFİYE EDİLDİ

Ünlü şef, hijyenik bir sıkıntı olduğu gerekçesiyle Oktay'ın yemeğinin tadılmayacağını söyledi. Böylece yarışmacı yaşadığı olayın ardından diskalifiye edildi.