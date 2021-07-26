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- MasterChef'te diskalifiye: Teri hamura damladı
MasterChef'te diskalifiye: Teri hamura damladı
- Haber Merkezi
- 26.07.2021 - 11:03
- Güncelleme : 26.07.2021 - 12:20
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarında yerini alan MasterChef Türkiye, yeni bölümleri ile devam ediyor.
Üçlü düelloların başladığı yarışmada talihsiz bir diskalifiye yaşandı.
TERİ HAMURA KARIŞTI
Yarışmada şeflerin istediği erişteyi yapmak için hamur yoğuran genç yarışmacı Oktay Uğur, yarışma heyecanı ve stüdyodaki spotlar nedeniyle terledi. Yarışmacının teri ise o esnada yoğurduğu hamura aktı.
MasterChef'te diskalifiye: Teri hamura damladı ViDEO
MEHMET ŞEF'İN DİKKATİNDEN KAÇMADI
Yarışmacının aşırı terlemesinden şüphelenen Mehmet Yalçınkaya ise kamera kayıtlarını inceledi. Bu konuda sık sık Oktay Uğur'u uyaran dikkatli şef, yarışmacının ter damlalarının iki defa hamura aktığını fark etti.
DİSKALİFİYE EDİLDİ
Ünlü şef, hijyenik bir sıkıntı olduğu gerekçesiyle Oktay'ın yemeğinin tadılmayacağını söyledi. Böylece yarışmacı yaşadığı olayın ardından diskalifiye edildi.