Euro
10.1264
0.58%
Dolar
8.5793
0.36%
Altın
499.22
0.76%
Borsa
1.35
-0.15%
Bitcoin
324.500
10.33%
EXEN Coin
25.08
-0.27%
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    MasterChef'te diskalifiye: Teri hamura damladı

    Yemek mücadelesinde aşırı terleyen yarışmacıyı pür dikkat izleyen Mehmet Şef, kamera kayıtlarından teri görünce yarışmacıyı diskalifiye etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 12:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef'te diskalifiye: Teri hamura damladı

    Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarında yerini alan MasterChef Türkiye, yeni bölümleri ile devam ediyor.

    Üçlü düelloların başladığı yarışmada talihsiz bir diskalifiye yaşandı.

    TERİ HAMURA KARIŞTI

    Yarışmada şeflerin istediği erişteyi yapmak için hamur yoğuran genç yarışmacı Oktay Uğur, yarışma heyecanı ve stüdyodaki spotlar nedeniyle terledi. Yarışmacının teri ise o esnada yoğurduğu hamura aktı.

    MasterChef'te diskalifiye: Teri hamura damladı ViDEO

    MEHMET ŞEF'İN DİKKATİNDEN KAÇMADI

    Yarışmacının aşırı terlemesinden şüphelenen Mehmet Yalçınkaya ise kamera kayıtlarını inceledi. Bu konuda sık sık Oktay Uğur'u uyaran dikkatli şef, yarışmacının ter damlalarının iki defa hamura aktığını fark etti.

    MasterChef te diskalifiye: Teri hamura damladı #1

    DİSKALİFİYE EDİLDİ

    Ünlü şef, hijyenik bir sıkıntı olduğu gerekçesiyle Oktay'ın yemeğinin tadılmayacağını söyledi. Böylece yarışmacı yaşadığı olayın ardından diskalifiye edildi.

    MasterChef te diskalifiye: Teri hamura damladı #2

    MasterChef te diskalifiye: Teri hamura damladı #3

    MasterChef te diskalifiye: Teri hamura damladı #4

    MasterChef te diskalifiye: Teri hamura damladı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir