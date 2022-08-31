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MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım aldı? 30 Ağustos MasterChef eleme adayları..

MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım aldı? 30 Ağustos MasterChef eleme adayları..

MasterChef Türkiye'de dün oynanana dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayları kim oldu sorusu gündem oldu.İşte 56. bölümde yaşananlar...