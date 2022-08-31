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- MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım aldı? 30 Ağustos MasterChef eleme adayları..
MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım aldı? 30 Ağustos MasterChef eleme adayları..
MasterChef Türkiye'de dün oynanana dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayları kim oldu sorusu gündem oldu.İşte 56. bölümde yaşananlar...
- 31.08.2022 - 09:53
- Güncelleme : 31.08.2022 - 09:55
30 Ağustos Salı günü yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 56. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.Kırmızı ve mavi takım dokunulmazlığı alabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.
MasterChef Türkiye'de dün ekrana gelen bölümde büyük heyecan yaşandı.Şefler takımlardan 7 bölgeden 7 yemek menüsü yapmalarını istedi.7 bölge 7 yemek menüsünü daha başarılı şekilde yapan taraf kırmızı takım oldu.7 yemeği de daha başarılı yapan kırmızı takım mavi takımı 7-0 mağlup etti.
Bireysel dokunulmazlık oynayan mavi takımda eleme adayları ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu..
Eleme adayları belli oldu
MasterChef Türkiye'de dün gecenin eleme adayları Onur ve Burak oldu.
Bireysel dokunulmazlığı kazandı
MasterChef Türkiye'de 56. bölümde mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Görkem oldu.