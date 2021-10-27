MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 27 Ekim MasterChef eleme adayları

MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 27 Ekim MasterChef eleme adayları

MasterChef Türkiye 2021'in son bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Peki 27 Ekim Çarşamba MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'de mücadele tüm hızıyla sürüyor.

MasterChef 2021'in 27 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.

Gecenin konsepti Doğu Anadolu yemekleriydi. Yarışmacılar, Bitlis, Malatya, Iğdır, Erzincan ve Elazığ yörelerinden tarifler için yarıştı.

Peki MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte 27 Ekim 2021 Çarşamba MasterChef eleme adayı olan isimler...

MASTERCHEF 27 EKİM DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geldi.

Doğu Anadolu Bölgesi yemeklerinin yapıldığı dokunulmazlık oyununda 5 yöreden 5 farklı yemek şeflerin beğenisine sunuldu.

Dokunulmazlık oyununda kimin kazanacağını şeflerin seçimi belirleyecek...

ELEME ADAYI KİM OLDU?

27 Ekim Çarşamba günü ekrana gelecek ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, önce bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak. Oyunu kazanan isim, bir arkadaşını eleme potasına gönderecek ve üçüncü eleme adayı olacak.