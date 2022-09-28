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    MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 27 Eylül Masterchef eleme adayları..

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı.Hangi takımın kazandığı büyük merak konusu oldu.İşte detaylar..
    • 28.09.2022 - 12:31
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    MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 27 Eylül Masterchef eleme adayları..

    TV8 ekranlarının sevilen yemek programı MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor.

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı.Mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlığı alabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.

    Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler takımlardan çeşitli kebaplar hazırlamalarını istedi.En lezzetli kebapları hazırlayan takım dokunulmazlık oyununun kazananı oldu.

    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ayaz'ın kaptan olduğu kırmızı takım oldu.

    Eleme adayları belli oldu

    Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda eleme adayları belli oldu.MasterChef Türkiye'de dün gecenin eleme adayları Fatma Nur ve Kaan oldu.

    MasterChef te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 27 Eylül Masterchef eleme adayları.. #1

    MasterChef te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 27 Eylül Masterchef eleme adayları.. #2

    Bireysel dokunulmazlık oyunu

    Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu.Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Çağatay oldu.

    MasterChef te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 27 Eylül Masterchef eleme adayları.. #3


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