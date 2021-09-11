MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Eylül 2021 MasterChef eleme adayları

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'in son bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyununda arşı karşıya geldi. Peki 10 Eylül 2021 Cuma MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'de mücadele tüm hızıyla sürüyor.

MasterChef 2021'in 10 Eylül Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.

Cunda Adası'nda çekilen ve Hülya Avşar'ın da konuk olduğu son bölümde belirlenen menüyü en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takım ise eleme adayı oyununda, soğan ana malzemesiyle en yaratıcı yemeği hazırlamak için kmücadele etti.

Peki MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 10 Eylül 2021 Cuma MasterChef eleme adayı olan isimler...

10 EYLÜL 2021 MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 10 Eylül 2021 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümünde, belirlenen ürünlerden oluşan menüyü mavi ve kırmızı takım arasından en başarılı yapan dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti.

Mehmet, Danilo ve Somer şefler, tadım yaptıktan sonra mavi ve kırmızı takımların aldıkları puanları açıkladı. Bunun sonucunda en yüksek puanı alan mavi takım, dokunulmazlık oyununu kazanmış oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda başarısız olan kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Soğan ana malzemesiyle en başarılı tabağı hazırlayan isim Emre oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme adayını belirleme hakkına sahip oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Emre, eleme adayı olarak Dilara'yı potaya gönderdi. Diğer eleme adayı takım içi oylama sonucu belirlendi ve İbrahim eleme potasına giren yarışmacı oldu.