MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 18 Eylül 2021 MasterChef eleme adayları

MasterChef Türkiye 2021'in son bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Peki 18 Eylül 2021 Cumartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'de mücadele tüm hızıyla sürüyor.

MasterChef 2021'in 18 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.

Eski sezonlardan yarışmacıların da konuk olduğu 18 Eylül tarihli son bölümde, 11 kişilik ekip tadım yaptı ve kritik oylama ile kazanan takım belli oldu.

Belirlenen menüyü en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım ise kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu için mücadele etti.

Peki MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi MasterChef eleme adayı olan isimler...

18 EYLÜL 2021 MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 18 Eylül 2021 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde dış çekimler, Ömerli Barajı'nda gerçekleştirildi. Suyun önemine hayatımızdaki yerine ve gelecek yıllarda yaşanması muhtemel su kıtlığına dikkat çekildi.

Belirlenen ürünlerden menü için iki takıma bir sürahi su verildi. Eski MasterChef yarışmacıları, Kırmızı ve Mavi takımın yaptıkları yemekleri tattı. Yapılan oylama sonucunda haftanın son takım oyununu kazanan takım belli oldu.

Haftanın son takım oyununda iki takım arasında belirleyici olan tarif, un helvası oldu. Tunahan'ın yaptığı un helvası, 10-1 kazanırken toplamda 32-22'lik skorla son takım oyununu kazanan Kırmızı takım oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için kendi içinde mücadelenin yolunu tuttu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda başarısız olan Mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Domates ana malzemesiyle 40 dakikada en başarılı tabağı hazırlayan isim Mert oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme adayını belirleme hakkına sahip oldu.

HAFTANIN İLK DÖRT ELEME ADAYI KİMLER OLMUŞTU?

MasterChef Türkiye 2021'de, dördüncü haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden Kırmızı takım olmuştu. Kaybedilen ilk dokunulmazlığın ardından oynanan bireysel dokunulmazlğı Hasan kazanmıştı ve haftanın ilk eleme adayı olarak Burcu'nun ismini söylemişti.

Sonrasında takım içerisinde yapılan oylama sonunda Mustafa, haftanın ikinci eleme adayı olmuştu.

İkinci dokunulmazlık oyununun ardından oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Emre oldu. Emre, haftanın 3. eleme adayı olarak potaya Tunahan'ı soktu. Takım içerisinde yapılan oylamanın ardından en çok adı yazılan Hasan da haftanın 4. eleme adayı olmuştu.

Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Mert'in eleme potasına gönderdiği isim Ateş oldu. Takım içerisinde yapılan oylamanın ardından haftanın 6. ve son eleme adayı olan isim ise Azize oldu.