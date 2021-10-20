MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Ekim 2021 MasterChef eleme adayları

MasterChef Türkiye 2021'in son bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Peki MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'de mücadele tüm hızıyla sürüyor.

MasterChef 2021'in 19 Ekim Salı akşamı yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef 94. bölümde oynanacak dokunulmazlık oyunu konsepti ise sütlü tatlılar oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden takım, önce bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Sonrasında eleme konseyi toplandı.

Peki MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte 19 Ekim 2021 Salı MasterChef eleme adayı olan isimler...

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

1. Dokunulmazlık oyunu konsepti sütlü tatlılar idi. Düello şeklinde yapılan oyunda eşleşmeleri Hasan belirledi. Kıyasıya mücadelede dokunulmazlığı kazanan Kırmızı takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de ilk dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, siyah önlükleri giydi ve bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Yapılması istenen yemek ise Mehmet şefin imza tabağı Yıldız oldu. Verilen süre 45 dakika idi.

Süre sonunda şefler, tadım yaptıkları tabaklardan dört tanesini beğendi. Tahsin, Araz, Sergen ve Hasan öne çağırılan isimler oldu. Bu isimler arasında gecenin en başarılı tabağını çıkaran Araz, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

19 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

MasterChef’te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Araz, eleme potasına gönderdiği Rabia, haftanın ilk eleme adayı oldu.

Mavi takım kaptanı Hasan ise tercihini Dilara’dan yana kullandı. Ve Dilara, haftanın ikinci eleme adayı oldu.