MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Eylül 2021 MasterChef eleme adayları

MasterChef Türkiye 2021'in son bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Peki MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'de mücadele tüm hızıyla sürüyor.

MasterChef 2021'in 21 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef 73. bölümde oynanacak dokunulmazlık oyunu konsepti ise Osmanlı Saray Mutfağı yemekleri oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden takım, önce bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Sonrasında eleme konseyi toplandı.

Peki MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte 21 Eylül 2021 Salı MasterChef eleme adayı olan isimler...

21 EYLÜL 2021 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de beşinci haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yapılacak menü açıklandı. Osmanlı Saray mutfağı yemeklerinden soğanlama, pırasa köfte, mualla, ıspanak borani, ayva kaylesi, leblebi helvası yapıldı. Bu yemekler için verilen süre ise bir saat oldu.

Süre sonunda şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı. Tadım sonrasında yaptıkları değerlendirmeler sonucunu açıkladılar. Ve Kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha mutfağa girdi. İstenilen yemek, Somer şefin imza tabağı analı kızlı idi.

Şefler, tadım sonrasında Eren, Hasan ve Burcu'yu seçti. Bu isimler arasında ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu oldu.

21 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Dokunulmazlığı kazanan Burcu'nun seçimi ile ilk eleme adayı Mustafa oldu. İkinci aday ise Sergen olarak açıklandı.