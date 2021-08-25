MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..

MasterChef yine kıran kırana bir mücadeleye sahne olurken, yarışmayı takip edemeyenler ise "MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunu araştırmaya başladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, dün ekrana gelen yeni bölümüyle yine heyecanlı anlara sahne oldu.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun eğlenceli sunumu ile devam eden yarışmada, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık için yarıştı.

Dokunmazlık için mücadele eden yarışmacılara "esnaf lokantası" konsepti verildi.

Esnaf lokantasında yapılan yemekleri deneyen yarışmacılar, eleme adayı olmamak için yeteneklerini sergiledi.

Yapılan yemeklerin sonunda kırmızı takım dokunulmazlık alırken, mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

Kazanan isim, takım arkadaşlarından birini eleme potasına gönderdi.

Peki, Dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mavi takım bireysel dokunulmazlık için şef yemeği yaptı. Bu yemek Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı Som oldu.

Mehmet Yalçınkaya, yemeğe dair tüm detayları anlattıktan sonra yarışmacılara 40 dakika süre verildi.

Süre sonunda yemeğini yetiştiremeyen tek isim Tahsin oldu. Şefler tadım yaparak en başarılı tabağı yapan ismi açıkladı.

MasterChef’te ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Hasan oldu.