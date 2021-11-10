MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Nefes kesen mücadele...

MasterChef yarışması dün ekrana gelen bölümüyle dikkati çekerken, dokunulmazlık kazanan yarışmacı ise belli oldu. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu buluşturan yarışma, dün yine heyecanlı bir bölümle ekrana geldi.

Yayınlanan yeni bölümde eleme potasına gitmek istemeyen yarışmacılar, kıran kırana bir mücadele sergiledi.

En iyi tabakları çıkarmaya ve takım dokunulmazlığı almaya çalışan yarışmacılar, vegan mutfağından yemekler yaptı.

Yapılan yemekleri tadan şefler, mavi takıma dokunulmazlık verdi ve kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti.

Yarışmayı takip edemeyenler ise mavi takımdan kimin bireysel dokunulmazlık aldığını araştırmaya başladı.

Peki, MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oynayan kırmızı takıma ana ürün olarak bal kabağı verildi.

Yarışmacılar 40 dakika içinde en iyi tabağı yapmaya çalıştı. 40 dakikanın sonunda tadım yapan şefler, bazı isimleri öne çağırdı.

Sergen, Azize ve Burcu finale kalan isimler oldu. Arkadaşlarına göre daha başarılı bir tabak çıkaran Burcu, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.