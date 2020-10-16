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    MasterChef'te dokunulmazlık oyununda sinirler gerildi

    Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'te yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 02:32
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 02:32
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    MasterChef'te dokunulmazlık oyununda sinirler gerildi

    Ekranların sevilen programı MasterChef'in 15 Ekim'de yayınlanan yeni bölümünde izleyiciler müthiş mücadelelere tanık oldular.

    Dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunu oynayan takımlar, eleme adaylarını da belirlediler.

    Oyunlar sırasında da yarışmacılar gergin anlar yaşadı. Dokunulmazlık oyunu esnasında kırmızı takım yarışmacılarının tansiyonu bir hayli yükseldi.

    MasterChef'te dokunulmazlık oyununda sinirler gerildi VİDEO

    ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

    MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra ilk eleme adayı olarak Emir'i seçti. Esra'nın Emir'in ismini söylerken "Bana güçlü olanı potaya göndermemi kendisi öğretmişti" demesi ortamda gerginliğe neden oldu.

    Mavi takımda yapılan oylamanın ardından mavi takımda ikinci eleme adayı 6 oyla Uğur oldu.

    MasterChef'te diğer eleme adayları da Didem ve Özgül olmuştu.

    MasterChef te dokunulmazlık oyununda sinirler gerildi #1

    DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ KIRMIZI TAKIM

    Yedişer yarışmacı, birbirine bağlı bir şekilde dokunulmazlık yemeğini yapmak için mücadele verdi.

    Şefler dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından "İspanyol Mutfağı" konseptini hazırlamasını istedi.

    Soğuk ve sıcak tapas, Paelia, ana yemek ve tatlının menü olarak yapıldığı gecede yarışmacılara tam 45 dakika süre verildi.

    Danilo, Somer ve Mehmet şef sürenin ardından yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Mavi takım, eksik malzeme nedeniyle Paella'yı yapamadı ve bu durum takımın kaderini belirledi.

    Şeflerin oy çokluğu ile dokunulmazlığı kazanan takım kırmızı takım oldu.

    MasterChef te dokunulmazlık oyununda sinirler gerildi #2

    BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI ESRA KAZANDI

    Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı almak için yeniden mutfağa girdi. Yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyununda analı kızlı yemeğini yapmak için dakikalar ile yarıştı.

    Somer Şef'in anlatımının ardından 45 dakikalık sürenin ardından yemeklerin tadına bakıldı..

    Tanya, Uğur ve Esra'nın tabakları şefler tarafından beğenildi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Esra oldu.

    MasterChef te dokunulmazlık oyununda sinirler gerildi #3

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