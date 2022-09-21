MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 20 Eylül MasterChef eleme adayları..

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.İşte ilk oyunu kazanan takım ve eleme adayları..

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk takım dokunulmazlık oyunu oynandı.Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya bir mücadele verdi.

Gamze'nin kaptanı olduğu mavi takım ile Vural'ın kaptan olduğu kırmızı takım dokunulmazlığı kazanabilmek için şeflerin istediği tabakları en başarılı şekilde hazırlamaya çalıştılar.

Jüri üyeleri dokunulmazlık oyununda takımlardan çeşitli köfteler yapmalarını istedi.En lezzetli köfteleri hazırlayan takım dokunulmazlık oyununu kazandı.

MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Mavi takım oldu.

Eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'de dün akşamın eleme adayları Fatma Nur ve Görkem oldu.

Bireysel dokunulmazlık oyunu

MasterChef Türkiye'de kırmızı takım arasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Tolga oldu.