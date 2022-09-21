Petrol
92.31
1.86%
Euro
18.1545
-0.55%
Dolar
18.3142
-0.03%
Altın
983.14
0.32%
Borsa
3278
0.00%
Bitcoin
349.566
-3.36%
BTXN Coin
7.97
-0.62%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 20 Eylül MasterChef eleme adayları..

    MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.İşte ilk oyunu kazanan takım ve eleme adayları..
    • 21.09.2022 - 09:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 20 Eylül MasterChef eleme adayları..

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk takım dokunulmazlık oyunu oynandı.Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya bir mücadele verdi.

    Gamze'nin kaptanı olduğu mavi takım ile Vural'ın kaptan olduğu kırmızı takım dokunulmazlığı kazanabilmek için şeflerin istediği tabakları en başarılı şekilde hazırlamaya çalıştılar.

    Jüri üyeleri dokunulmazlık oyununda takımlardan çeşitli köfteler yapmalarını istedi.En lezzetli köfteleri hazırlayan takım dokunulmazlık oyununu kazandı.

    MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Mavi takım oldu.

    Eleme adayları belli oldu

    MasterChef Türkiye'de dün akşamın eleme adayları Fatma Nur ve Görkem oldu.

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 20 Eylül MasterChef eleme adayları.. #1

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 20 Eylül MasterChef eleme adayları.. #2

    Bireysel dokunulmazlık oyunu

    MasterChef Türkiye'de kırmızı takım arasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Tolga oldu.

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 20 Eylül MasterChef eleme adayları.. #3


    Resmi Gazete 21 Eylül 2022 Çarşamba| Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 21 Eylül 2022 Çarşamba| Resmi Gazete bugünün kararları

    İstanbul'da kalp krizi geçirdi sanıldı, kırık kalp sendromu çıktı
    Sağlık

    İstanbul'da kalp krizi geçirdi sanıldı, kırık kalp sendromu çıktı

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir