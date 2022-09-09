MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Eylül MasterChef eleme adayları..

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Eylül MasterChef eleme adayları..

MasterChef Türkiye'de haftanın 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.İşte dün akşam ekranlara gelen bölümde yaşananlar..

MasterChef Türkiye 65. bölümüyle dün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu.Dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlık için mücadele etti.

Kıyasıya bir mücadeleye sahne alan dokunulmazlık oyununu kazanan takım akşamı rahat geçirirken kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için kendi arasında yarıştı.

Dün akşam ekranlara gelen 65. bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu.Malatya mutfağına özgü yemeklerin yapıldığı gecede mavi takım daha başarılı tabaklar hazırlayarak dokunulmazlık oyununun kazananı oldu.

Eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda eleme adayları Dilan ve Serpilay oldu.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Metin oldu.