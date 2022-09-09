Petrol
90.61
1.64%
Euro
18.4429
1.17%
Dolar
18.2406
0.10%
Altın
1.013
1.21%
Borsa
3521
2.43%
Bitcoin
380.586
7.73%
BTXN Coin
5.27
5.40%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Eylül MasterChef eleme adayları..

    MasterChef Türkiye'de haftanın 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.İşte dün akşam ekranlara gelen bölümde yaşananlar..
    • 09.09.2022 - 11:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Eylül MasterChef eleme adayları..

    MasterChef Türkiye 65. bölümüyle dün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu.Dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlık için mücadele etti.

    Kıyasıya bir mücadeleye sahne alan dokunulmazlık oyununu kazanan takım akşamı rahat geçirirken kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için kendi arasında yarıştı.

    Dün akşam ekranlara gelen 65. bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu.Malatya mutfağına özgü yemeklerin yapıldığı gecede mavi takım daha başarılı tabaklar hazırlayarak dokunulmazlık oyununun kazananı oldu.

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Eylül MasterChef eleme adayları.. #1

    Eleme adayları belli oldu

    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda eleme adayları Dilan ve Serpilay oldu.

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Eylül MasterChef eleme adayları.. #2

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Eylül MasterChef eleme adayları.. #3

    Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu

    MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Metin oldu.

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Eylül MasterChef eleme adayları.. #4


    İlginizi Çekebilir

    'Enflasyonla mücadeleye güçlü şekilde bağlıyız'
    Ekonomi

    'Enflasyonla mücadeleye güçlü şekilde bağlıyız'

    Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe ile anlaştı
    Transfer dosyası

    Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe ile anlaştı

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!
    Tesla

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!

    Görüş Bildir