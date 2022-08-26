MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 51. bölüm eleme adayları..

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 51. bölümü ile ekranlara geldi.Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor.Dün yayınlanan 51. bölümde hangi takımın kazandığı sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

Birleşik Krallığın İstanbul Başkonsolosluğunda çekilen bölümde mavi ve kırmızı takım ülkemizde bulunan başkonsoloslara yemek hazırladı.Yapılan oylama sonucu kazanan takım belli oldu.

Kırmızı ve mavi takımın zorlu mücadelesini kazanan takım Serpilay'ın kaptan olduğu kırmızı takım oldu.Oyunu kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu

Mavi takımın kendi içinde oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Burak oldu.

Eleme adayları belirlendi

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Burak eleme adayı olarak Şeyma'yı belirlerken, ikinci eleme adayı ise takım oylaması sonucu en çok oyu alan Gamze oldu.