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    MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 51. bölüm eleme adayları..

    TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 51. bölümü ile ekranlara geldi.Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
    • 26.08.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 13:52
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    MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 51. bölüm eleme adayları..

    MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor.Dün yayınlanan 51. bölümde hangi takımın kazandığı sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

    Birleşik Krallığın İstanbul Başkonsolosluğunda çekilen bölümde mavi ve kırmızı takım ülkemizde bulunan başkonsoloslara yemek hazırladı.Yapılan oylama sonucu kazanan takım belli oldu.

    Kırmızı ve mavi takımın zorlu mücadelesini kazanan takım Serpilay'ın kaptan olduğu kırmızı takım oldu.Oyunu kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

    Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu

    Mavi takımın kendi içinde oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Burak oldu.

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 51. bölüm eleme adayları.. #1

    Eleme adayları belirlendi

    Bireysel dokunulmazlığı kazanan Burak eleme adayı olarak Şeyma'yı belirlerken, ikinci eleme adayı ise takım oylaması sonucu en çok oyu alan Gamze oldu.

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 51. bölüm eleme adayları.. #2

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 51. bölüm eleme adayları.. #3


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