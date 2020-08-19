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    MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu

    TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te bu akşam büyük heyecan yaşandı. Beş farklı yemeğin yapıldığı akşamda dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 07:41
    • Güncelleme : 19.08.2020 - 07:41
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    MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu

    MasterChef'te bu akşam yayınlanan bölümde şefler takımlardan taze kabak çorbası, baklava hamurunda mantarlı börek, ılık manda kaymağı ile semizotu salatası, dana nuar ve polenta ile şeftalili parfe yapmalarını söyledi.

    1 saat verilen sürenin sonunda MasterChef jürisi şefler Mehmet, Danilo ve Somer ortaya çıkartılan yemekleri tattı.

    GECENİN KAZANANI MAVİ TAKIM OLDU

    Mavi takım, mantarlı börek, kabak çorbası ve semizotu salatasını daha iyi yaparak dokunulmazlık oyununu kazandı.

    Kırmızı takımın yaptığı parfe ile dana nuar rost ve palenta ise şefler tarafından daha fazla beğenildi.

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu #1

    DOKUNULMAZLIK DUYGU'NUN OLDU

    Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun sonucunu jüri sırasıyla açıkladı.

    Son oyunda en iyi irmik helvasını yaparak son 3'e kalan isim, Furkan, Ayyüce ve Duygu oldu.

    Dokunulmazlığı kazanan isim ise Duygu oldu.

    MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu VİDEO

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu #2

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu #3

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu #4

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