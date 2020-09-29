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    MasterChef'te Duygu aldatıldığını canlı yayında anlattı

    Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in yeni bölümünde, yarışmacılardan Duygu, nişanlısı tarafından aldatıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 05:54
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    MasterChef'te Duygu aldatıldığını canlı yayında anlattı

    Ekranların ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in 28 Eylül günü yayınlanan bölümü nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

    Çekişmeli yarışmalar devam ederken, yarışmacılardan Duugu başına gelen bir olayı anlattı.

    Nişanlısı tarafından aldatılan Duygu başından geçen olayı açıkladığında, şefler şaşkına döndü.

    MasterChef'te Duygu aldatıldığını canlı yayında anlattı VİDEO

    TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

    Mehmet, Danilo, Somer Şefler tarafından haftanın mavi takım kaptranını belirleyecek olan Lahmacun ürünü yarışmacılardan yapılamsı istendi.

    Lahmacun yapan 16 ana kadro yarışmacısı arasından Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadımının ardından bu haftanın mavi takım kaptanı olarak SERHAT seçildi.

    Yarışmanın kuralları gereği mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleme hakkının da sahibi oluyor.

    Bu bağlamda mavi takım kaptanı Serhat, kırmızı takım kaptanı olarak BARBAROS'u seçti.

    MasterChef te Duygu aldatıldığını canlı yayında anlattı #1

    KAPTANLIK DÜELLOSUNU BARBAROS KAZANDI

    Mavi takım kaptanı Serhat ile kırmızı takım kaptanı Barbaros arasında, ilk oynanacak takım oyununda avantaj kazandıracak olan kaptanlar düellosu sonuçlandı ve kazanan kaptan BARBAROS oldu.

    MasterChef te Duygu aldatıldığını canlı yayında anlattı #2

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