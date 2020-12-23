MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye’de eleme potasına hangi isim girdi?

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye’de eleme potasına hangi isim girdi?

MasterChef Türkiye’de final heyecanı artarken haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği oyunda şefler, eleme potasına giden ikinci ismi açıkladı.

MasterChef’in 127. bölümünde günün üçüncü oyunu klasikler oldu. Ve yarışmacılardan Danilo şefin imza tabağı yapılması istendi. 22 Aralık Salı akşamı, verilen son puanlar ile günün birincisi ile eleme potasına giren ikinci yarışmacı da belli oldu.

Peki, MasterChef’te kim kazandı, üçüncü oyunda kim kaç puan aldı? MasterChef 2020’de eleme adayı kim oldu?

MasterChef’te bugünün son oyunu Dünya klasik yemekleri idi. Danilo şefin imza tabağı olan Tortellini in Brado yapılması istendi. Bu yemek için verilen süre 50 dakika idi.

YARATICILIK OYUNU PUANLAMASI

Mehmet şef: Özgül 5 - Serhat 6 - Barbaros 7

Danilo şef: Özgül 5 - Serhat 5 - Barbaros 6

Somer şef: Özgül 6 - Serhat 7 - Barbaros 8

ŞEFİN TABAĞI

Ömür şef: Özgül 10 - Serhat 9 - Barbaros 8

Mehmet şef: Özgül 8 - Serhat 7 - Barbaros 6

Danilo şef: Özgül 9 - Serhat 7 - Barbaros 6

Somer şef: Özgül 9 - Serhat 7 - Barbaros 6

3. OYUNDA PUANLARIN DAĞILIMI

Mehmet şef: Özgül 6 - Serhat 7 - Barbaros 3

Danilo şef: Özgül 7 - Serhat 8 - Barbaros 5

Somer şef: Özgül 8 - Serhat 7 - Barbaros 4

MASTERCHEF’TE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Pazartesi yapılan yarışma ile birlikte en az puanı alan Emir haftanın ilk eleme adayı oldu.

MasterChef’te oynanan üç oyun sonrasında yarışmacıların aldığı toplam puanlar şöyle oldu;

Özgül 73, Serhat 70, Barbaros 59… Buna göre haftanın ikinci eleme adayı Barbaros oldu.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef 2020’de geçen hafta ilk beşe kalan isimler Eray, Barbaros, Emir, Serhat, Özgül olmuştu. Takım oyununun sona erdiği haftada yarışmacılar bireysel olarak mücadele etti.

Oynanan dokunulmazlık oyunlarında en zayıf tabağı hazırlayan yarışmacı eleme potasına girdi. Pazar akşamı dörtlü eleme finaline Somer şefin imza tabağını en zayıf hazırlayan Eray, MasterChef Türkiye’ye beşinci olarak veda etti.