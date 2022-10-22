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    • MasterChef'te eleme adayları belli oldu! 21 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Potaya giren isimler!

    MasterChef'te eleme adayları belli oldu! 21 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Potaya giren isimler!

    MasterChef'in dün yayınlanan bölümünde haftanın son eleme adayları belli oldu. Peki 21 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme potasına giren isimler kimler? İşte MasterChef eleme adayları...
    • 22.10.2022 - 09:43
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    MasterChef'te eleme adayları belli oldu! 21 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Potaya giren isimler!

    TV8 ekranlarında yeni sezonuyla izleyicilerle buluşan MasterChef Türkiye, her bölümüyle heyecan yaratmaya devam ediyor.

    Masterchef'te bu haftanın son dokunulmazlık oyunu ise Manisa'da gerçekleşti. Yarışmacılar birbirinden lezzetli yemekleriyle büyüledi.

    MasterChef'te yarışmacı sayısı 14'e inerken, yarışma adım adım finale yaklaşıyor. Finale doğru heyecan artıyor.

    Masterchef Türkiye'nin dün yayınlanan bölümünde Manisa yöresine ait yemekler yapıldı.

    Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

    21 Ekim tarihinde Manisa'da gerçekleşen yarışmada, birbirinden lezzetli yemekler jürilerin onayından geçti. Haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takım haftanın son eleme adaylarını belirledi.

    MasterChef te eleme adayları belli oldu! 21 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Potaya giren isimler! #1

    21 Ekim MasterChef eleme adayları kimler?

    Manisa'ya özel yemeklerin yapıldığı gecede, kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Kıvanç eleme adayı olarak Metin'in ismini verdi.

    Gecenin finalinde kırmızı takımda diğer adayı belirlemek için oylama yapıldı. Konseyde ismi en fazla çıkan yarışmacı Tolga oldu. Böylece Tolga haftanın son eleme adayı oldu.

    Diğer yandan bu haftanın eleme adayları Tayfun, Gamze, Fatma Nur, Atike, Metin ve Tolga oldu.

    MasterChef te eleme adayları belli oldu! 21 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Potaya giren isimler! #2


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