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    MasterChef'te elenen isim belli oldu

    Eleme potasında yer alan Fatma Nur, Tolga, Yağız, Barış ve Büşra içinden yarışmaya veda eden isim Barış oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 10:41
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    MasterChef'te elenen isim belli oldu

    Ekranların reyting rekorları kıran programı MasterChef Türkiye'de dün akşam, eleme heyecanı yaşandı.

    Eleme potasına kalan yarışmacılar, en iyi yemeği çıkararak bir hafta daha yarışmaya devam etmeyi garantilemek istedi.

    Hafta boyunca yapılan oyunlar ve takım oylamaları ile eleme adayları Fatma Nur, Tolga, Yağız, Barış ve Büşra olarak belirlendi.

    Barış veda etti

    MasterChef Türkiye yarışmasında 13 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde, hayallerine veda ederek elenen Barış oldu.

    19 Kasım'da yayınlanan MasterChef bölümünde 50 bin TL'lik ödülü kazanan isim Kıvanç oldu.

    Görkem ise yarışmayı ikinci olarak tamamladı.

    Son sözleri duygulandırdı

    Yarışmaya veda eden Barış, "En çok üzüldüğüm şey babam bizi tek başına büyüttü. Üç kardeş ve ben dört kişiydik. Kardeşlerime verdiğim sözü tutamadım. Ona çok üzülüyorum sadece. Hep haylaz bir çocuk oldum. Ama buraya gelerek, konuşamıyorum. Babamı gururlandırdığımı düşünüyorum. Annem çok küçük yaşta vefat etti. Beş yıl sonra gelseydim farklı olurdu." şeklinde cümlelerini noktaladı.

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