Tv8'in beğeniyle takip edilen programı MasterChef'in son bölümünde oynanan eleme oyunu sonucu, Selin MasterChef'e veda eden yarışmacı oldu.

Ekranların ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in 20 Eylül günü yayınlanan son bölümü kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Eleme adayı olan Tanya, Selin ve Berker'den MasterChef Türkiye'ye 5. haftada veda eden isim olmamak için yarıştılar.

MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM SELİN OLDU

Eleme oyunu için seçilen Tanya, Selin ve Berker, şeflerin verdiği tabağın aynısını yapmak için yarıştılar.

Yarışma sonucu en kötü tabağı yapan yarışmacı Selin oldu ve MasterChef Türkiye'ye veda etti.

MasterChef'te elenen isim Selin oldu VİDEO



MASTERCHEF SELİN KİMDİR?

MasterChef 2020’nin kadrosuna dahil olan Selin Aydın 1990 yılında dünyaya geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunu olan Selin Aydın İzmir doğumlu.

İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında hizmet veren bir firması bulunmaktadır. Aydın, aynı zamanda Ege İş Kadınları Dernek üyesidir ve dernekte aktif olarak görev almaktadır.