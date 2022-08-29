MasterChef'te elenen Şeyma gözyaşlarına boğuldu

Son bölümünde eleme heyecanının yaşandığı MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Şeyma oldu. Şeyma, adının açıklanmasıyla birlikte gözyaşlarını tutamadı.

TV8'in reyting rekortmeni programı MasterChef Türkiye'de yine izleyenleri ekran başından ayırmayan bir bölüm yaşandı.

Eleme heyecanının yaşandığı bölümde yarışmacılar, 1 hafta daha yarışmada kalabilmek için büyük çaba sarf etti.

Fatma Nur, Kaan, Büşra, Dilan, Şeyma ve Gamze'nin eleme potasında olduğu yarışmada "Bir şeyi değerli kılan şeyin onun bitecek olmasıdır." diyen Mehmet Şef, aşkın da savaşın da biteceğini ifade ederek bir yarışmacının MasterChef'e veda edeceğini belirtti.

"En yaratıcı yemeği yapmanızı bekliyoruz"

Bir haftadır potaya girmemek için mücadele eden bu 6 yarışmacının elemenin ilk ayağında yarışmaya veda etmemek için hünerlerini sergileyeceğini vurgulayan Somer Şef, yarışmacılardan en yaratıcı yemeği yapmalarını beklediklerini söyledi.

MasterChef yeni sezon ilk eleme gecesinde son 3'e kalan yarışmacılar "Kadayıf karides 2.0" yaptılar.

Elenen Şeyma gözyaşlarına hakim olamadı

Kaan en iyi yemeği yaparak bir hafta daha yarışmada kaldı.

Son ikiye kalan Şeyma ve Fatma Nur'dan elenen isim Şeyma oldu.

Şeyma, sonucun açıklanmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.