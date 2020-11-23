MasterChef'te elenen yarışmacı Ayyüce kimdir? Ayyüce Kamit nereli? Ayyüce Kamit'in hayatı...

MasterChef 2020 yarışmacısı Ayyüce Kamit'in elenmesinin ardından 'MasterChef Ayyüce kimdir?' merak konusu oldu. Hayallerine veda eden MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında...

MasterChef Türkiye 2020’de dün akşam elenen isim belli oldu. Haftanın son gününde Mavi takım ve Kırmızı takım, Azerbaycan mutfağından yemekler yaparak dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı.

Jüri üyelerini de gözyaşlarına boğan Ayyüce Masterchef'e veda etti.

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Masterchef Ayyüce, 1996 yılında Sakarya’da doğdu. Ayyüce Kamit, 1.68 boyunda ve 45 kilodur. Lise sona kadar Sakarya’da eğitim gören Ayyüce, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır.

Bunun akabinde, Mutfak Sanatları Akademisi’nde profesyonel aşçılık eğitimi alan Ayyüce, 360 İstanbul adlı restaurantta 4 aylık stajını tamamladıktan sonra bir yıl da aktif olarak orada çalışmaya devam etmiştir.

Ardından Marmaris Grand Azur Hotel’in İtalyan Mutfağı’nda üç ay çalışan Ayyüce, İstanbul’a döndüğünde Nicole Restoran’da işe başlamış ve son olarak, 2 yıl pastanede çalışmıştır.

MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaya hak kazanan Ayyüce Kamit, mutfak ile yakından ilgilenmektedir.

MasterChef'ten elenen son isim olan Ayyüce gözyaşlarını tutamadı. Sektörde çalışabilmek için çok emek verdiğini söyleyen Ayyüce, "Tek başıma İstanbul'a geldim. Hiç camı olmayan bir evde bir yıl yaşadım. Tek başıma Marmaris'e gittim. Tekrar İstanbul'a dönüp her yere iş başvurusu yaptım. Ben bu sektörü bırakmayacağım" dedi.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de bu akşam ilk olarak ekrana gelen haftanın son dokunulmazlık oyunu idi. Dokunulmazlık oyunu menüsü Azerbaycan Mutfağı idi.

Takımlar, verilen bir saat süre sonunda şefler, hangi takımın yaptığı yemekleri daha çok beğendiklerini açıkladı. Buna göre Mavi takım 2, Kırmızı takım 3 yemekte daha başarılı oldu.

Böylece MasterChef’te 3. dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Bu oyunda yarışmacılara ana ürün olarak yer elması verildi. Ve 40 dakika süre içinde yaratıcı bir yemek yapmaları istendi.

Süre sonunda şeflerin beğenisini kazanan isimler Barbaros, Özgül, Emir oldu. Bu üç isimden ise en başarılı tabağı hazırlayan Emir, bireysel dokunulmazlığı kazandı.