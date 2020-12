MasterChef'te elenen yarışmacı Ebru kimdir? Ebru Has nereli? Ebru Has'ın hayatı...

MasterChef 2020 yarışmacısı Ayyüce Kamit'in elenmesinin ardından 'MasterChef Ebru kimdir?' merak konusu oldu. Hayallerine veda eden MasterChef Ebru kimdir, kaç yaşında...

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 16. yarışmacı olan Ebru Has, bu akşam yapılan eleme oyunu sonrasında yarışmadan elendi. Böylece Ebru Has, MasterChef 2020’nin yedincisi olmayı başardı.

Peki, MasterChef Ebru kimdir? Ebru Has kaç yaşında, nereli? İşte yarışmacı hakkında merak edilenler…

MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?

28 yaşındaki Ebru Has, aslen Düzce Akçakocalıdır. İlkokulda profesyonel voleybol hayatının başlangıcını yapan Ebru Has, Eczacıbaşı’nda voleybola başlamış; ardından yıllarca FMV Işık Okulları ve İBB Spor Kulübü’nde ter dökmüştür.

Doğa Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Teknolojisini bitiren Has, bunun akabinde Kadir Has Üniversitesi İstanbul Culinary İnstitute Aşçılık kursunda eğitimlerini tamamladıktan sonra Moevenpick Hotel’de staj yapmıştır.

Stajının ardından 1 yıl Wyndham Grand Levent Hotel’de çalışan Ebru Has, Emirgan’da La Boom adlı restaurantta çalışma hayatına devam etmiştir. Bu sırada yeni bir karar alarak Malta’ya giden ve 6 ay İngilizce eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye geri dönen Has, Türkiye’ye dönmesinin ardından İstanbul Balat Cafe Restaurantta Executive Chef olarak görev almıştır.

Bu görevin ardından bir yıl kadar da Bursa’da Asmadan Enoteca Bistro’da çalıştıktan sonra, Ayvalık Mado’da Executive Chef olarak çalışma hayatına devam etmiştir.

Aynı zamanda pilates eğitmenliği de yaptığını ifade eden Ebru Has’nın Instagram adresi ebruhasofficial‘dir.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2020'de dokunulmazlık oyunu için takımlardan sushi yapılması istendi. Şefler, en az üçer adet olmak üzere 12 farklı sushi istediler.

Tadım yapan şeflerin aldığı karara göre MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu. Böylece Mavi takımda yer alan Özgül, Sefa, Emir ve Barbaros MasterChef 2020'nin son altısına kalan isimler oldu.

MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım olunca bireysel dokunulmazlık oyununa gerek kalmadı. Bunun sonucunda Eray, MasterChef'te haftanın son eleme adayı oldu.

Böylece, MasterChef'te ilk defa bir takım tüm yarışmacıları ile eleme oyunu oynamak zorunda kaldı.