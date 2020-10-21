Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar arasında, kıyasıya mücadele devam ederken ara ara gerginlikler yaşandı.

Ekranların sevilen programı MasterChef'in 20 Ekim'de yayınlanan son bölümünde izleyiciler yine kıyasıya mücadeleye ve enfes yemeklere tanık oldular.

EMİR VE ERAY ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme oyunları oynanan MasterChef'te gergin anlar da yaşandı.

Dokunulmazlık oyunu öncesinde Emir ve Eray arasında gerginlik yaşandı. Daha önce de ikili arasında yaşanan gerginlikler, dokunulmazlık oyunu öncesinde de devam etti.

MasterChef'te Emir ile Eray arasında tartışma çıktı VİDEO



DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ MAVİ TAKIM

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

Dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen yemekleri dün kurulan yeni mavi ve kırmızı takımlar en iyi yapan olmak ve dokunulmazlığı kazanmak için ter döktü.

Mavi ve kırmızı takımların hazırladığı ürünleri tadan Mehmet, Danilo ve Somer şef en fazla ürününü beğendikleri Mavi takımı haftanın ilk dokunulmazı olarak seçti.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI ÖZGÜL KAZANDI

Mavi takım karşısında dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet Şef tarafından hazırlanan yemeğe en yakın görünüş ve lezzette yemeği hazırlayan Özgül, kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı oldu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Özgül, yarışmanın kuralları gereği takımından ilk eleme adayını belirleyerek, Berker'i haftanın ilk eleme adayı olarak potaya gönderdi.

Haftanın ikinci eleme adayının belirlenmesi için kırmızı takım içinde oylama yapıldı. Haftanın ikinci eleme adayı da Sefa olarak belirlendi.