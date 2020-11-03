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- MasterChef'te Eray ve Esra arasında tartışma çıktı
MasterChef'te Eray ve Esra arasında tartışma çıktı
- Haber Merkezi
- 03.11.2020 - 04:14
- Güncelleme : 03.11.2020 - 04:23
Ekranların ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in 2 Kasım'da yayınlanan son bölümde, sinirler gerildi.
TARTIŞMA ÇIKTI
Emir ve Serhat kaptanlar düellosuna çıktı. İki kaptan yemeklerini yaparken balkondan arkadaşlarını destekleyen Esra ve Eray arasında oldukça gergin anlar yaşandı.
MasterChef'te Eray ve Esra arasında tartışma çıktı İZLE
MASTERCHEF'TE YENİ DÖNEM
MasterChef Türkiye'nin yeni kurallarına göre; artık dokunulmazlık oyunu her hafta Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere 3 gün gerçekleşecek. Her oyun sonrasında ise birer eleme adayı çıkartılmış olacak. Böylece belirlenen 3 eleme adayı ile eleme oyunu oynanacak.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU SERHAT KAZANDI
Masterchef yarışmasında bugün yarışmacılar pankek yaptı ve en çok Ayyüce, Serhat, Barbaros, Sefa, Emir'inki beğenildi. Yarışmacılar kaptanlık için tuzlu krep yapacak ve bir kişi mavi takımın kaptanı olacak!
Sefa, Emir ve Barbaros'un tabakları çok beğenildi. Ancak diğer iki isme göre daha az beğenildiği için kaptan olamadı.
Emir mavi takım kaptanı oldu, böylece takımında bir kişi fazla olacak. Emir kırmızı takım kaptanı olarak ise Serhat'ı seçti.
Serhat ile kaptanlık düellosunda karşı karşıya gelen Emir kaybetti.
2 Kasım kaptanlık oyununu Serhat kazandı.
MASTERCHEF YENİ TAKIMLARI
Mavi takım kaptanı : Emir
Mavi takım üyeleri :
Furkan
Esra
Eray
Ayyüce
Sefa
Kırmızı takım kaptanı : Serhat
Kırmızı takım üyeleri :
Barbaros
Uğur
Özgül
Ebru