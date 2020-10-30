Tv8'in sevilen programı MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sırasında Ayyüce, yanlışlıkla Eray'ın burnuna sirke sıktı.

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde, Çanakkale'de dokunulmazlık oyunu oynandı.

Dokunulmazlık oyununun ardından, bireysel dokunulmazlık ve eleme oyunları yapıldı.

ERAY'IN BURNUNA SİRKE KAÇTI

Ancak yarışma devam ederken, dokunulmazlık oyununda talihsiz bir olay yaşandı.

Oyun sırasında yaşanan ilgin olayda, Ayyüce elindeki sirkeyi takım arkadaşına koklatmak isterken yanlışlıkla Eray'ın burnuna sıktı.

Olay sonrası fenalaşan Eray oyun alanı dışına çıkınca bir de Mehmet Şef'ten azar işitti.

MasterChef'te Eray'ın burnuna sirke kaçtı İZLE



DOKUNULMAZLIĞI MAVİ TAKIM KAZANDI

Yarışmacılar Çanakkale'ye özgü yemekler hazırladı. Şefler dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından yarma buğdaylı ısırgan pazı çorbası, akivades, Bozcaada kalamar dolması, Çanakkale palamut pilakisi ve ıtır otlu Çanakkale fırın sütlacı yapmasını istedi.

Dokuz özel misafir tarafından yapılan değerlendirme sonrası Mehmet, Somer ve Danilo şef puanları açıkladı. Dokunulmazlık oyununda yapılan oylamalara göre, Mavi takım, 2-0 skor ile 2. dokunulmazlık oyununu da kazandı

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ EMİR

Kırmızı takımda yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyunu için balkabağından yemek yapmak için mücadele verdi. Bu yemeği yapmaları için şefler yarışmacılara 45 dakika süre verdi.

Sürenin ardından yemeklerin tadına bakan şefler oybirliği ile bireysel dokunulmazlığı alan ismin Emir olduğunu açıkladı.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Tanya ve Serhat'ın eleme adayı olduğu haftada, 3. ve 4. eleme adayları kırmızı takımdan seçildi. Şeflerin oybirliği ile bireysel dokunulmazlığı alan Emir, eleme adayı olarak Furkan'ın ismini verdi.

Kırmızı takımda yapılan oylamada ise diğer eleme adayı ise Barbaros oldu.