Tv8'in sevilen yarışması MasterChef'in yeni bölümünde kıyasıya mücadele devam ederken, Danilo Şef'in tadım yaptığı tabakta kılçık çıktı.

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef'in 5 Ekim'de yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kaptanlık oyunu oynandı.

Şeflerin istediği yemeği en iyi yapmak ve bu haftanın mavi takım kaptanı olmak isteyen 16 ana kadro yarışmacısı arasında Esra en iyi ürünü hazırlayarak bu haftanın mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı.

Yarışma kuralları gereği, mavi takım kaptanlığını kazanan yarışmacı kırmızı takım kaptanını da belirleme hakkına sahip oluyor. Bu bağlamda mavi takım kaptanı Esra, kırmızı takım kaptanı olarak Ebru'yu seçti.

ESRA'NIN TABAĞINDA KILÇIK ÇIKTI

Kaptanlar düello oyununda mücadele ettiler. Ebru ve Esra'nın düello oyununda, şefler tabakları tadarken Esra'nın tabağından kılçık çıktı.

Danilo Esra'nın tabağını tadarken kılçığı bulunca çıkarıp herkese gösterdi. Bu durum karşısında Esra düelloyu kazanma şansını bir hayli düşürdü.

MasterChef'te Esra'nın tabağından kılçık çıktı VİDEO



DÜELLOYU EBRU KAZANDI

Bu gelişmeler sonrasında mavi ve kırmızı takımlar arasındaki ilk takım oyununda market avantajı kazanmak amacıyla kaptanlar düellosu oyunu Esra ve Ebru arasında oynandı.

Levrek Buğulama yemeğini en iyi hazırlayan Ebru düelloyu kazanan isim oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Ebru (Kaptan)

Serhat

Tanya

Eray

Sefa

Berker

Walison

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Esra (Kaptan)

Furkan

Barbaros

Emir

Uğur

Ayyüce

Özgül

Didem