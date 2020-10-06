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- MasterChef'te Esra'nın tabağından kılçık çıktı
MasterChef'te Esra'nın tabağından kılçık çıktı
- Haber Merkezi
- 06.10.2020 - 03:42
- Güncelleme : 06.10.2020 - 03:42
Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef'in 5 Ekim'de yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.
Son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kaptanlık oyunu oynandı.
Şeflerin istediği yemeği en iyi yapmak ve bu haftanın mavi takım kaptanı olmak isteyen 16 ana kadro yarışmacısı arasında Esra en iyi ürünü hazırlayarak bu haftanın mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı.
Yarışma kuralları gereği, mavi takım kaptanlığını kazanan yarışmacı kırmızı takım kaptanını da belirleme hakkına sahip oluyor. Bu bağlamda mavi takım kaptanı Esra, kırmızı takım kaptanı olarak Ebru'yu seçti.
ESRA'NIN TABAĞINDA KILÇIK ÇIKTI
Kaptanlar düello oyununda mücadele ettiler. Ebru ve Esra'nın düello oyununda, şefler tabakları tadarken Esra'nın tabağından kılçık çıktı.
Danilo Esra'nın tabağını tadarken kılçığı bulunca çıkarıp herkese gösterdi. Bu durum karşısında Esra düelloyu kazanma şansını bir hayli düşürdü.
MasterChef'te Esra'nın tabağından kılçık çıktı VİDEO
DÜELLOYU EBRU KAZANDI
Bu gelişmeler sonrasında mavi ve kırmızı takımlar arasındaki ilk takım oyununda market avantajı kazanmak amacıyla kaptanlar düellosu oyunu Esra ve Ebru arasında oynandı.
Levrek Buğulama yemeğini en iyi hazırlayan Ebru düelloyu kazanan isim oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Ebru (Kaptan)
Serhat
Tanya
Eray
Sefa
Berker
Walison
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra (Kaptan)
Furkan
Barbaros
Emir
Uğur
Ayyüce
Özgül
Didem