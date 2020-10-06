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    MasterChef'te Esra'nın tabağından kılçık çıktı

    Tv8'in sevilen yarışması MasterChef'in yeni bölümünde kıyasıya mücadele devam ederken, Danilo Şef'in tadım yaptığı tabakta kılçık çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 03:42
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 03:42
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    MasterChef'te Esra'nın tabağından kılçık çıktı

    Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef'in 5 Ekim'de yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

    Son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kaptanlık oyunu oynandı.

    Şeflerin istediği yemeği en iyi yapmak ve bu haftanın mavi takım kaptanı olmak isteyen 16 ana kadro yarışmacısı arasında Esra en iyi ürünü hazırlayarak bu haftanın mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı.

    Yarışma kuralları gereği, mavi takım kaptanlığını kazanan yarışmacı kırmızı takım kaptanını da belirleme hakkına sahip oluyor. Bu bağlamda mavi takım kaptanı Esra, kırmızı takım kaptanı olarak Ebru'yu seçti.

    MasterChef te Esra nın tabağından kılçık çıktı #1

    ESRA'NIN TABAĞINDA KILÇIK ÇIKTI

    Kaptanlar düello oyununda mücadele ettiler. Ebru ve Esra'nın düello oyununda, şefler tabakları tadarken Esra'nın tabağından kılçık çıktı.

    Danilo Esra'nın tabağını tadarken kılçığı bulunca çıkarıp herkese gösterdi. Bu durum karşısında Esra düelloyu kazanma şansını bir hayli düşürdü.

    MasterChef'te Esra'nın tabağından kılçık çıktı VİDEO

    DÜELLOYU EBRU KAZANDI

    Bu gelişmeler sonrasında mavi ve kırmızı takımlar arasındaki ilk takım oyununda market avantajı kazanmak amacıyla kaptanlar düellosu oyunu Esra ve Ebru arasında oynandı.

    Levrek Buğulama yemeğini en iyi hazırlayan Ebru düelloyu kazanan isim oldu.

    MasterChef te Esra nın tabağından kılçık çıktı #2

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Ebru (Kaptan)

    Serhat

    Tanya

    Eray

    Sefa

    Berker

    Walison

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Esra (Kaptan)

    Furkan

    Barbaros

    Emir

    Uğur

    Ayyüce

    Özgül

    Didem

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