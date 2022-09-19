Yeni bölüm fragmanında, Kıvanç'ı hedef alan Çağatay, "Işığı kapatınca uyuduğumuzu sanmayın, bazı şeyleri duyuyoruz midem bulanıyor" dedi.

MasterChef yarışmasında nabızlar yükseliyor...

Seyirci tarafından merakla izlenen yarışmada, yarışmacılar arası bir gerginlik daha yaşandı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, yarışmacılardan Çağatay, kamera arkasında yaşanan olayları ortaya çıkardığı görülüyor.

"Işığı kapatınca uyuduğumuzu sanmayın"

Kıvanç ile anlaşmazlık yaşayan Çağatay, " Benim olduğum oda direkt bahçeye açılıyor. Işığı kapatınca uyuduğumuzu sanmayın, bazı şeyleri duyuyoruz ve benim midem bulanmaya başlıyor" dedi.

Çağatay, sözlerinin hedefinde olan Kıvanç'ın, arkasından konuştuğunu vurguladı.

MasterChef'te gergin anlar: Kamera arkasında yaşananları anlattı VİDEO



"Sen herkesin arkasından konuşuyorsun"

Sözler karşısında yüz ifadesi değişen Kıvanç ise aynı suçlamayı Çağatay'a yaptı.

"Sen herkesin arkasından konuşuyorsun" diyerek söze başlayan Kıvanç, Çağatay'ın Burak Kaya'nın arkasından konuşup sonra da dost olduğunu söyledi.