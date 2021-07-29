MasterChef'te gergin anlar: Mehmet Şef bıçak fırlattı

Şeflerin yemek mücadelesi verdiği yarışma MasterChef'te gergin anlar yaşandı. Yarışmacının tabağını beğenmeyen Mehmet Yalçınkaya bıçağı fırlatarak "bu tabağı konuşmaya gerek yok" dedi.

TV8'in ekrenlarında yer alan MasterChef Türkiye, 28 Temmuz akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi.

Emre, Araz ve Taylan adlı yarışmacılar Kuzu kol sarma ve ayva beğendi yapmak için kıyasıya rekabet etti.

Şeflerin verdiği malzemelerle yemeklerini yapan yarışmacıların tabakları için tadım aşamasına geçildiğinde Mehmet Yalçınkaya'nın verdiği tepki gündem oldu.

"AYVA PÜRESİ NEREDE"

Tabaktaki eksiklikleri gören Yalçınkaya "Bu tabak için konuşulmaz... Bezelye yok, mantar nerde? 3 yarışmacıyı da anlamıyorum burada olması gereken ilk şey bezelye ilk atılması gereken bezelye ama yok..." dedi.

Taylan'ın Ayva Püresi yapmadığını da görünce daha da sinirlendi ve elindeki bıçağı tezgaha fırlatarak tepkisini gösterdi.

MasterChef'te Mehmet Şef bıçak fırlattı VİDEO