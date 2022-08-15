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    Masterchef'te gergin anlar: Mehmet Şef küplere bindi

    Masterchef Türkiye’nin 39'ncu bölümünde jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacı Rağde'ye gösterdiği 'oje' tepkisi yarışmaya damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 09:56
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    Masterchef'te gergin anlar: Mehmet Şef küplere bindi

    TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef Türkiye, tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor.

    Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın üstlendiği Masterchef Türkiye programında yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.

    Ojeli tırnakları görünce tepki gösterdi

    Şef Mehmet Yalçınkaya, programda ojeli tırnaklarla yarışan yarışmacı Rağde'ye gösterdiği tepkiyle adından söz ettirdi.

    Yarışmacı Rağde'nin tırnaklarında oje olduğunu gören Mehmet Yalçınkaya, Rağde'yi sert sözlerle uyardı.

    Masterchef'te gergin anlar: Mehmet Şef küplere bindi VİDEO

    "Burası güzellik programı değil"

    Yalçınkaya, Rağde'ye "Sen bir dur! Tırnağında ne var? Git tırnaklarını temizle. Sana bir tane tırnak temizleyici versinler, öyle gel. Oje var. Bu programa ojeyle gelinmeyeceğini kaç kez söyledik? Arkadaşımıza biri yardımcı olsunç Bu neyle temizleniyorsa temizlesin, öyle gelsin. Güzellik programı değil burası, yemek yarışması'' şeklinde tepki gösterdi.

    Mehmet Yalçınkaya'nın uyarısı üzerine yarışmacı Rağde tırnaklarını silmek üzere dışarı çıkarıldı.

    Masterchef te gergin anlar: Mehmet Şef küplere bindi #1

    Masterchef te gergin anlar: Mehmet Şef küplere bindi #2


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