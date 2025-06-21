MasterChef'te gerginlik: Şeflere nazar değdi! "Hep sen doğrusun"

MasterChef Türkiye 2025, ön eleme heyecanı ile devam ediyor.

İlgiyle izlenen yarışmada jüri üyesi şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, yarışmacı adayları arasında yapılan seçmelerde en iyi tabakları seçiyor.

Şeflerin iyi anlaşması ve dostluğu da zaman zaman ekranlara yansıyor.

Derken, nazar değdi.

ŞEFLER ANLAŞAMADI

Seçmeler tüm hızıyla devam ederken MasterChef'e katılan yarışmacının meslekteki 5'inci yılında 'mutfak şefi' olduğunu söylemesinin ardından Somer şef ve Mehmet şef arasında tansiyon yükseldi.

Somer şef, 'Bütün dünyada şeftir' diyerek 'mutfak şefi' tanımını savundu.

Fakat Mehmet Yalçınkaya'dan eleştiri gecikmedi! Mehmet Yalçınkaya 'mutfak sorumlusu' ifadesinin daha uygun olduğunu belirtince stüdyoda soğuk rüzgarlar esti.

Somer Sivrioğlu, 'Sen doğrusun, hep doğru sensin' diyerek tepki gösterirken, Mehmet Yalçınkaya 'Doğru değilim ya tartışıyoruz şurada kötü bir şey yok' yanıtını verdi.