Haberler



Medya



MasterChef'te haftanın son eleme adayı bakın kim oldu!

MasterChef'te haftanın son eleme adayı bakın kim oldu! MasterChef'te eleme heyecanına kısa bir zaman kala, haftanın son eleme adayı da belli oldu. Potaya giren yarışmacı, izleyicileri şaşkına çevirdi.