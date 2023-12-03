MasterChef'te haftanın son eleme adayı bakın kim oldu!

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MasterChef Türkiye, her yeni bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Program, izleyiciler tarafından büyük bir merak ve ilgiyle takip edilirken, her hafta farklı lezzetlerin yer aldığı yarışmada rekabet giderek kızışıyor.
Dün akşamki bölümde, konuk jürinin tercih ettiği hint mutfağından yemekler yapılması izleyicileri heyecanlandırdı.
Yarışma, finale doğru yaklaşırken gerilim de artıyor. Her hafta belirlenen eleme adayları arasından biri bu akşam veda edecek.
Peki dün akşam son eleme adayı bakın kim seçildi…
MasterChef'te son aday seçildi
Dün akşam yayınlanan MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı belirlendi. Rakiplerinden en başarısız tabağı çıkaran Esra, 4. eleme adayı oldu.
Bu haftanın eleme adayları
- Dilara
- Tolga
- Eren
- Esra